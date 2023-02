GNR: detido em flagrante por furto em Chaves

O Comando Territorial de Vila Real, através do Posto Territorial de Chaves, no dia 14 de fevereiro, deteve um homem de 35 anos, por furto em estabelecimento comercial, no concelho de Chaves.

Na sequência de uma denúncia por furto num estabelecimento comercial, os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que permitiram localizar e deter o suspeito em flagrante, ainda, no interior do estabelecimento.

No decurso da ação policial, foi possível apreender o material utilizado para aceder ao estabelecimento e os bens furtados que estavam na posse do suspeito, nomeadamente tabaco.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Chaves.

GC