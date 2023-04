GNR: detido por tráfico de estupefaciente no Peso da Régua

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua, no dia 11 de abril, deteve um homem de 25 anos por tráfico de estupefaciente, no concelho de Peso da Régua.

No âmbito de uma ação de prevenção contra o tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda abordaram um homem na via pública que demonstrava um comportamento suspeito. No decorrer das diligências foi possível verificar que o suspeito estava na posse de produto estupefaciente, o que motivou a sua detenção em flagrante. No seguimento da ação foi realizada uma revista pessoal de segurança, uma busca domiciliária e duas em viaturas, que permitiram apreender o seguinte produto e material, designadamente: 208 doses de haxixe; Um telemóvel; Uma balança digital.

O detido foi presente, ontem, dia 12 de abril, no Tribunal Judicial de Peso da Régua, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais em posto policial da sua área de residência, proibição de contato com indivíduos ligados à toxicodependência e a proibição de frequentar locais conotados com o tráfico de estupefacientes.

GC