GNR do Peso da Régua resgatou coruja-do-mato

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Peso da Régua, resgatou uma coruja-do-mato, no concelho de Peso da Régua.Na sequência de uma denúncia a informar que a ave se encontrava junto a um arruamento e impossibilitada de voar, os elementos do NPA deslocaram-se para o local, onde foi possível confirmar e resgatar a coruja-do-mato (Strix aluco) que se encontrava aparentemente saudável, bem nutrida e sem sinais de ferimentos. Foi efetuado o seu resgate e transporte para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de Vila Real (CRAS/HV UTAD) para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação ao seu habitat natural.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.