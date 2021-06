GNR e ANSR promovem campanha “Cinto-me vivo”

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam amanhã, dia 23 de junho, a Campanha de Segurança Rodoviária “Cinto-me vivo” inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021.

A decorrer entre os dias 23 a 29 de junho, a campanha tem como objetivo alertar os condutores e todos os ocupantes dos veículos para a importância de utilizarem sempre os dispositivos de segurança. Na última campanha sobre este tema, efetuada de 8 a 14 de setembro de 2020, as Forças de Segurança fiscalizaram 41.150 veículos tendo registado 1.180 infrações relativas ao à não utilização dos dispositivos de segurança, o que correspondeu a uma taxa de infração de 2,87%, numa média de 169 infrações por dia.

Estudos científicos demonstram que numa colisão a 50 km/h, uma pessoa sem cinto é projetada exercendo uma força de duas toneladas, podendo causar trauma grave nos ocupantes do veículo, em particular os da frente. Numa colisão frontal à mesma velocidade, uma criança pode sofrer lesões equivalentes a uma queda de um terceiro andar. Está igualmente comprovado que o uso do capacete devidamente apertado e ajustado reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente.