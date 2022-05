GNR é responsável pela segurança do Rally de Portugal 2022

A GNR é responsável pela segurança do Rally de Portugal 2022A Guarda Nacional Republicana irá realizar, de 18 a 22 de maio, a “Operação WRC Vodafone Rally de Portugal 2022”, para garantir a manutenção da ordem pública e de regularização do trânsito, nas zonas de ação dos Comandos Territoriais do Porto, Aveiro, Braga, Coimbra, Vila Real e Viseu, levando a efeito um conjunto de ações que permitam que o Rally de Portugal, bem como todos os eventos a ele associados, decorram com o máximo de segurança.

Esta prova, de dimensão internacional, 55.ª edição do WRC Vodafone Rally de Portugal, que integra o calendário das provas do Campeonato do Mundo de Ralis, caracterizando-se como um dos maiores eventos desportivos nacionais, irá ter lugar no Norte e Centro de Portugal.

Alertamos todos os espectadores para o cumprimento de todas as normas de segurança e pelo respeito de todas as determinações e ordens da Organização e da Guarda Nacional Republicana.