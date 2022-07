GNR em patrulhamento conjunto com a Guardia Civil

Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial de Vila Real, durante os meses de julho e agosto, realiza ações de patrulhamento conjunto com a Guardia Civil (GC), em locais e eventos nos quais está prevista a grande afluência de pessoas de nacionalidade Espanhola ou que falem língua castelhana, por forma a potenciar a segurança efetiva e o sentimento de segurança dos turistas.

Esta colaboração, desenvolvida no seguimento do “Patrulhamento conjunto com forças congéneres em território nacional”, e num modelo de policiamento integrado na estratégia do “Programa Turismo Seguro”, irá permitir um patrulhamento integrado com o intuito de facilitar a prestação de informações turistas e assim garantir um verão seguro.

Por outra via, esta cooperação transfronteiriça assume ainda uma grande influência na construção da confiança mútua entre países, possibilitando uma maior articulação e entendimento com habitantes, potenciando desta forma uma maior proximidade com os cidadãos, bem como com os restantes atores sociais com responsabilidades em matéria de apoio e proteção dos turistas, de forma a promoverem as melhores condições de segurança favoráveis ao incremento do turismo.

Neste sentido, os militares e civis do Comando Territorial de Vila Real dão as boas-vindas aos militares daGuardia Civil que, a partir de 1 de julho, estão presentes junto da nossa população.