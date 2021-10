GNR fiscalizou 2563 condutores na Operação “ECR Veículos Pesados”

Entre os dias 11 e 17 de outubro, a Guarda Nacional Republicana (GNR) intensificou a fiscalização aos veículos pesados, orientando as ações para as vias mais críticas à sua responsabilidade, e onde se verifica um maior volume de tráfego deste tipo de veículos, de modo a promover a segurança rodoviária e a diminuição do risco de ocorrência de acidentes de viação.

Desta forma, os militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito que diariamente estiveram empenhados no patrulhamento rodoviário fiscalizaram 2 563 condutores de veículos pesados, registando 2 009 contraordenações, destacando-se as seguintes:

· 855 relacionadas com tacógrafos;

· 304 por excesso de peso;

· 241 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização;

· 85 por irregularidades nos pneus;

· 62 por falta de inspeção periódica obrigatória;

· 19 no âmbito do acordo ADR (mercadorias perigosas);

· 14 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

Registaram-se ainda dois crimes no âmbito rodoviário e relacionados com veículos pesados.