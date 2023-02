GNR identifica falta de licença de exploração pecuária no Peso da Régua

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Peso da Régua, no dia 27 de janeiro, identificou um homem de 52 anos por falta de licença para exploração pecuária, no concelho de Peso da Régua.

Na sequência de uma denúncia por irregularidades numa exploração pecuária, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e realizaram diligências policiais para apurar se exploração pecuária se encontrava registada no Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA), ao qual foi verificada que não detinha a marca de exploração e a devida rastreabilidade sanitária. No seguimento das diligências policiais, foram apreendidos diversos animais.

Os factos foram comunicados à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) de Vila Real, para uma avaliação de rastreabilidade e respetivo registo da exploração, tendo sido elaborado um auto de contraordenação por falta de registo no SNIRA.