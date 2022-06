Boticas: GNR apreende javali em cativeiro

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Chaves, no dia 3 de junho, apreendeu um javali, (Sus scrofa), no concelho de Boticas.

Na sequência de uma denúncia a dar conta que o animal se encontrava em cativeiro, os elementos do NPA deslocaram-se para o local, onde localizaram o javali, confirmando desta forma que o mesmo se encontrava alojado numa corte, sendo que não é permitido ter esta espécie em cativeiro.

Os elementos do NPA procederam à identificação do detentor do animal e elaboraram o respetivo auto por contraordenação. Os factos foram comunicados ao Instituto da Conservação da Natureza (ICNF), para aplicação da coima.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.