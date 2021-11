GNR de Vila Real participou no Exercício “Marão 21”

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, participou, no dia 4 de novembro, no Exercício Regional “Marão 21”, destinado ao teste e resposta de operacionalidade do Plano de Emergência Interno (PEI) que se realizou no Túnel do Marão, com o emprego de várias valências da GNR, com especial destaque para a valência de Trânsito e de Inativação de Engenhos Explosivos (EOD).

O exercício, que decorreu no interior do Túnel do Marão, destina-se a observar a resposta adequada da infraestrutura, em caso de acidente grave e/ou incêndio no seu interior, bem como a articulação entre as várias entidades operacionais.

Além da missão de apoio às missões de âmbito safety desenvolvidas nos cenários da responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Guarda Nacional Republicana desenvolveu também um cenário no âmbito security através do emprego das suas valências, em articulação com as demais entidades.