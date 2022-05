GNR Peso da Régua promove ação de sensibilização com a Associação dos Cegos de Portugal

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Destacamento Territorial de Peso da Régua, em parceria com a ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, delegação de Vila Real, no passado dia 17 de maio efetuou uma ação de sensibilização junto dos militares sobre técnicas e procedimentos a adotar junto de pessoas com deficiência visual.

A ação teve como destinatários os militares do Destacamento Territorial de Peso da Régua, constituindo-se uma mais valia no policiamento de proximidade desenvolvido diariamente.

A ACAPO é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada em 1989, que trabalha em prol da inclusão das pessoas com deficiência visual e promoção da sua qualidade de vida. A Delegação de Vila Real da ACAPO é a única instituição, na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, a atuar na área da deficiência visual.