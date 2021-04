GNR promove campanha “Viajar sem pressa”

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam amanhã, dia 20 de abril, a Campanha de Segurança Rodoviária “Viajar sem Pressa”, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021.

A decorrer entre os dias 20 e 26 de abril, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, sendo esta uma das principais causas dos acidentes nas estradas. Num atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em proporção da velocidade. Se um veículo circular a 30 km/h a probabilidade de atropelar alguém mortalmente é de 10%. Aumentando a velocidade para 50km/h essa probabilidade passará a ser de 80%: uma pequena diferença na velocidade do veículo pode fazer uma grande diferença nas consequências do acidente.

A campanha “Viajar sem Pressa” integrará: Ações de sensibilização da ANSR; Operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência no cumprimento das regras do código da estrada e legislação complementar relativas à velocidade; Fiscalização 24/24 horas da ANSR através da sua rede de radares (SINCRO).