GNR promove operação “Mercadorias perigosas”

A Guarda Nacional Republicana, no período de 13 a 19 de setembro, realiza uma operação de fiscalização direcionada para os transportes rodoviários de mercadorias perigosas, em todo o território nacional, na sua zona de ação, orientando as ações de fiscalização para as vias mais críticas e onde se verifique um maior volume de tráfego deste tipo de veículos.

Nos transportes rodoviários de mercadorias, as mercadorias perigosas assumem uma importância fulcral nas economias das sociedades modernas e são merecedoras da atenção acrescida por parte dos agentes económicos e das autoridades com responsabilidades nesta área, em função do risco associado às ações de carga e descarga, acondicionamento e transporte deste tipo de matérias. Assim, estas operações, pretendem não só proporcionar uma melhor segurança rodoviária, mas também aumentar a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela GNR aos utentes das vias.

Assim, durante a operação, serão empenhados os Comandos Territoriais e a Unidade Nacional de Trânsito, que irão incidir na fiscalização sobre as infrações no âmbito do transporte de mercadorias perigosas