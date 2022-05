GNR promove operação “RoadPol – Alcohol and Drugs”

A Guarda Nacional Republicana (GNR), entre o dia 4 e 10 de maio, no âmbito do planeamento anual efetuado pela RoadPol, irá realizar uma operação de fiscalização intensiva da condução sob efeito do álcool e substâncias psicotrópicas, com o objetivo de promover comportamentos mais seguros por parte dos condutores e diminuir a sinistralidade rodoviária grave, em todo o território nacional continental.

A Roadpol é uma organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e a aplicação da lei nas estradas. No final de 2021, a GNR tornou-se membro da RoadPol, passando a integrar no seu planeamento operacional, as operações planeadas pela referida organização. Na estratégia de 2020-2022, a RoadPol estabeleceu quatro áreas de atuação no âmbito da segurança rodoviária: as estradas, os veículos, os utilizadores e a velocidade.

No âmbito da Operação “RoadPol – Alcohol and Drugs”, a GNR irá desenvolver uma operação de fiscalização intensiva dedicada ao comportamento dos utilizadores, nomeadamente o consumo de bebidas alcoólicas e de substâncias psicotrópicas, atendendo a que a condução sob efeito do álcool e substâncias psicotrópicas é um fator de risco que tem sido objeto de uma atenção crescente nas políticas de segurança rodoviária ao nível europeu. O objetivo é potenciar a prevenção e sensibilização para o tema e promover comportamentos mais seguros por parte dos condutores.

No ano de 2021, 9.226 condutores foram detidos pela GNR por apresentarem uma taxa de álcool superior a 1,2 g/l e 103 por condução sob o efeito de substâncias psicotrópicas. Da mesma forma, em 2021, 20.589 condutores fiscalizados pela GNR apresentaram uma taxa de álcool superior ao permitido por lei.