GNR realiza ações de fiscalização conjunta na fronteira com Guardia Civil espanhola

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comandante Territorial de Vila Real, está a realizar ações coordenadas de vigilância e fiscalização de locais e meios potencialmente usados para a prática de imigração ilegal e tráfico de seres humanos.

Estas ações, sempre que possível, realizam-se em cooperação com a Guardia Civil espanhola e outras entidades nacionais (Autoridade para as Condições de Trabalho – ACT, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE, Autoridade Tributária e Aduaneira- AT e Serviço de Estrangeiros de Fronteira -SEF).