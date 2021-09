GNR recolhe cão juvenil a vaguear na A4

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Protecção Ambiental do Destacamento Territorial de Vila Real, recebeu um canídeo juvenil que se encontrava desorientado a vaguear na Autoestrada (A4), em plena via de trânsito, correndo perigo e pondo em perigo os utilizadores daquela via.

Foi recolhido por um popular e entregue na Casa SEPNA em Vila Real, onde foi verificado que não possuía identificação por implantação de um transponder (microchip), tendo de seguida sido entregue no canil intermunicipal de Vila Real, a fim de ser prestados os cuidados médicos veterinários necessários, para posterior adoção.