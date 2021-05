O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Peso da Régua, no dia 14 de maio, procedeu à recuperação de uma Cobra-Rateira (Malpolon monspessulanus), que foi encontrada na caixa de carga de uma viatura ligeira de mercadorias, que se encontrava estacionada, no concelho de Peso da Régua.

O referido réptil aparentava estar saudável e bem nutrido e sem sinais de ferimentos, tendo sido libertado no seu habitat natural, próximo do local de recolha.