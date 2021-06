GNR recolhe Coruja do Mato em Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Vila Real, recebeu uma denúncia relacionada com uma Coruja do Mato (Strix aluco) se encontrava, ferida e bastante debilitada, em Parada de Cunhos – Vila Real.

O Núcleo de Proteção Ambiental deslocou-se ao local e confirmou a ocorrência, pelo que foi transportada de imediato para o Hospital Veterinário da UTAD em Vila Real, a fim de ser recuperada e posteriormente libertada ao seu habitat natural.