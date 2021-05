GNR recolhe Ouriços-cacheiros juvenis em Boticas

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Chaves, foi alertado, no passado dia 16 de maio, para a localização de dois ouriços-cacheiros (Erinaceus europaeos) juvenis, na berma da Estrada Nacional, próximo da localidade de Covas de Barroso, concelho de Boticas. Neste local, a progenitora tinha sido vítima de atropelamento.

A GNR, prontamente, fez deslocar ao local uma patrulha que efetuou a recolha dos referidos animais atenta a ainda incapacidade de sobrevivência dos mesmos.

Os ouriços-cacheiros foram entregues no Centro de Recuperação de Animais Selvagens da UTAD (CRAS/UTAD), com vista ao seu cuidado e posterior libertação no meio natural.