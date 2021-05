GNR recolheu coruja ferida em Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Vila Real, no dia 20 de Maio, foi alertado por populares para o facto de uma Coruja do Mato (Strix aluco) se encontrar num terreno florestal no concelho de Vila Real, com ferimentos numa asa. Um efetivo da Equipa de Proteção Florestal deslocou-se ao local tendo recolhido aquela ave que se encontrava exausta e em estado bastante debilitado.

Foi transportada de imediato para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) do Hospital Veterinário da UTAD em Vila Real, a fim de ser recuperada e posteriormente libertada ao seu habitat natural.