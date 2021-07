O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através da Equipa de Proteção Florestal do Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial da GNR de Vila Real, recolheu um ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) ferido num olho, encontrado no Parque Ambiental de Ribeira de Pena, por um vigilante daquele parque.

O mesmo foi entregue no Hospital Veterinário da UTAD em Vila Real, a fim de ser recuperado e posteriormente libertado ao seu habitat natural.