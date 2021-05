GNR recupera cervídeo ferido junto à EN2 em Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Protecção Ambiental de Vila Real, no passado dia 20 de maio procedeu à recolha de um cervídeo muntjac (Muntiacus muntjak) ferido, que foi encontrado por um popular na EN 2, no concelho de Vila Real.

O referido cervídeo foi entregue no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) do Hospital Veterinário da UTAD em Vila Real, a fim de procederem à sua recuperação.

Por se tratar de uma espécie exótica, vão ser efetuadas diligências para averiguar a sua proveniência e tentar identificar o seu detentor. Após a recuperação do animal e caso não se consiga identificar o seu legal detentor, o mesmo será entregue no ICNF, para posterior entrega num parque zoológico.