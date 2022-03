GNR resgata pombo-correio dentro da prisão de Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Apoio Ambiental (NPA) de Vila Real, procedeu à recolha de um pombo-correio (columba livia), dentro das instalações do Estabelecimento Prisional de Vila Real, concelho de Vila Real.

Os elementos do NPA recolheram a ave, e, com a colaboração da Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC), foi possível chegar ao seu legítimo proprietário, o qual se deslocou às instalações da Guarda e recolheu o pombo-correio de modo a poder prestar-lhe os devidos cuidados, pelo facto do mesmo se encontrar debilitado.