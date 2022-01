GNR resgata aves autóctones em cativeiro em Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, no dia 8 de janeiro, resgatou 11 aves de espécimes autóctones que se encontravam em cativeiro, no concelho de Vila Real.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os elementos do NPA constataram que, num anexo contíguo a uma habitação, se encontravam diversas aves autóctones presas em diferentes gaiolas. No seguimento das várias diligências efetuadas, foi identificado o detentor das aves e resgatadas as seguintes espécies:

Quatro pintassilgos (Carduelis carduelis);

Cinco verdilhões (Carduelis chloris);

Dois pintarroxos (Carduelis cannabina);

Um chamariz (Serinus serinus).

No decorrer da ação foi identificado um homem de 56 anos e elaborado o respetivo auto de contraordenação. As aves foram restituídas ao seu habitat natural.

A Guarda Nacional Republicana tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais, relembrando que está disponível a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) para denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.