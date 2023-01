GNR resgata de gineta ferida em Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, resgatou uma gineta (Genetta genetta) ferida, no concelho de Vila Real.

Na sequência de um alerta para um animal que se encontrava prostrado no chão junto à berma de uma estrada e visivelmente debilitado, os elementos do NPA deslocaram-se de imediato para o local, onde constataram que uma gineta juvenil, apresentava alguns ferimentos que a impossibilitavam de andar.

Os elementos do NPA procederam ao resgate do animal e efetuou o seu transporte para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de Vila Real (CRAS/HV UTAD), para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação ao seu habitat natural.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.