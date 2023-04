GNR: três detidos por tráfico de estupefacientes em Chaves

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, ontem, dia 23 de abril, deteve uma mulher de 48 anos e dois homens de 17 e 47 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Chaves.

No âmbito de uma investigação, que decorria há cerca de seis meses, apurou-se que os suspeitos se dedicavam ao tráfico de estupefacientes no concelho de Chaves. No decorrer das diligências policiais, os militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, onde foi possível apreender o seguinte material: 41 doses de heroína; 14 doses de cocaína; 1 dose de haxixe; Quatro telemóveis; Uma viatura; Uma soqueira; Uma munição de calibre 6.35 mm e 1 870 euros em numerário.

Os detidos serão presentes, hoje, dia 24 de abril, no Tribunal Judicial de Chaves, para aplicação das medidas de coação.

GC