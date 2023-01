Governo anuncia reabilitação da esquadra da PSP de Lamego

O Governo vai investir 750 mil euros na reabilitação e modernização da esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lamego. O anúncio foi feito esta segunda-feira, dia 9, pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, durante as cerimónias de comemoração dos 146 anos do Comando Distrital de Viseu desta força policial.

A requalificação agora anunciada das atuais instalações utilizadas pela PSP vai ao encontro dos pedidos reiterados, feitos nos últimos anos, pelo Presidente da Câmara Municipal de Lamego com o objetivo de ser assegurada a operacionalidade desta divisão policial. “Pese embora o trabalho notável que a PSP tem efetuado, sempre alertei para a falta de efetivos que põe em causa a qualidade do serviço prestado e para a necessidade urgente de reabilitar as suas instalações físicas. Abre-se agora, pela primeira vez, uma perspetiva concreta para a resolução deste problema”, afirma Francisco Lopes.