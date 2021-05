Governo mantém medidas de desconfinamento em Lamego

O concelho de Lamego vai continuar na última fase do Plano de Desconfinamento e com as regras que se aplicam desde o dia 1 de maio, anunciou hoje o Governo. Lamego integra, no entanto, o lote de 23 concelhos do país que estão em alerta e que podem ver a sua situação alterada na próxima semana. Esta situação verifica-se por registar mais de 120 casos de COVID-19 por 100 mil habitantes.

Neste contexto, o Município de Lamego decidiu intensificar as ações de sensibilização e fiscalização junto da população para garantir o cumprimento de todas as normas higiénico-sanitárias durante a atual Situação de Calamidade.

A autarquia continua a apelar ao respeito e ao cumprimento escrupuloso de todas as normas de segurança face à propagação da covid-19, nomeadamente o uso de máscara de proteção e a salvaguarda do distanciamento social.

Por orientação expressa da Direção Geral da Saúde (DGS), foi suspensa esta semana a publicação diária do boletim epidemiológico relativo ao concelho de Lamego.