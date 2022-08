Governo recomenda subida da água nos concelhos afetados pela seca, entre eles Vila Real

O Governo vai recomendar o aumento da tarifa da água nos municípios mais afetados pela seca, entre eles Vila Real. Esta é uma das 11 medidas apresentadas esta quarta-feira.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real já veio manifestar-se contra essa medida. À CNN, Rui Santos informou que estes municípios “já pagam a água mais cara do país”. “Há recomendações que o Governo faz que me parecem erradas. Nós não vamos seguir essa recomendação até porque estes municípios já pagam às Águas do Norte o preço mais caro do país por metro cúbico. A fatura já é elevada para os munícipes e não vamos penalizar ainda mais os consumidores”, referiu o autarca.

O aumento da tarifa deve dirigir-se a consumidores de mais de 15 metros cúbicos de água, sendo que o consumo médio de uma família é de cerca de 10 metros cúbicos.

“O aumento da tarifa se destina aos 43 municípios com menos água, mas nada impede que outros concelhos o façam. Recomendaria essa medida para qualquer município do país”, explicou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.

Para os 43 concelhos em situação mais crítica, o Governo vai também recomendar restrições no uso da água. Inclui-se, por exemplo, a suspensão temporária de lavagem de ruas ou do uso de piscinas. Prevê também um “regime sancionatório para penalizar usos indevidos de água”.

Chaves, Mesão Frio, Montalegre, Valpaços, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua e Murça, são os concelho do distrito de Vila Real que constam na lista. Do distrito de Bragança fazem parte: Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Torre de Moncorvo.