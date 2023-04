Grandiosa Feira de Santa Cruz “abre” com noite de fados

A Grandiosa Feira de Santa Cruz, evento dedicado à arte equestre promovido pelo Município de Lamego, abre oficialmente esta sexta-feira, dia 28, com a realização de uma Noite de Fados, no Teatro Ribeiro Conceição. O espetáculo será interpretado pela artista Cristina Marques e marca o arranque do programa cultural e recreativo que se prolonga até quarta-feira.

Mais conhecida por “3 de Maio”, regressam este ano ao cartaz da Feira de Santa Cruz as populares Corridas de Passo Travado (vila de Cambres), a Feira de Gado e Cavalos e os desfiles e passeios de charretes, entre outros eventos.

Durante o fim de semana, os desfiles de charretes e cavalos tomam conta das ruas da cidade de Lamego. A 1 de maio, o maior evento equestre realizado na região do Douro, começa com um passeio equestre e a atuação da Banda Marcial de Cambres. No dia seguinte, é oferecida uma demonstração de cavalos às escolas do município e passeios de charretes.

No último dia, 3 de maio, decorre a Feira Anual, no Largo D. Dinis, na cidade de Lamego, e a Feira de Gado e Cavalos, em Cambres. À tarde, o público pode assistir às tão aguardadas Corridas de Passo Travado, um espetáculo único que atrai milhares de pessoas.

A Feira de SantRUZa Cruz integra a programação do Douro Cidade Europeia do Vinho 2023.

GC CM