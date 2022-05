Grandiosa Feira de Santa Cruz regressa a Lamego

As populares Corridas de Passo Travado, a demonstração de equitação e os desfiles e passeios de charretes, entre outras atividades, regressam à cidade de Lamego, entre os dias 29 de abril e 3 de maio, no âmbito da realização da Grandiosa Feira de Santa Cruz.

A Feira de Santa Cruz, mais conhecida por “3 de Maio”, é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lamego, em parceria com outras entidades, para promover e valorizar a arte equestre. Após dois anos de interrupção, devido à situação pandémica, a Feira de Santa Cruz regressa num novo local, a vila de Cambres, devido às obras em curso do novo Parque Urbano de Lamego.



A abertura oficial da feira está marcada para esta sexta-feira, pelas 21h30, com um espectáculo de Fados de Coimbra, no Teatro Ribeiro Conceição. No dia 30 de abril pela manhã, a não perder o passeio equestre pelas ruas da cidade de Lamego e pelas 21h30, o Desfile de Charretes, na Avenida Dr. Alfredo Sousa.

No dia 1 de maio, o maior evento equestre realizado na região do Douro, começa com a atuação da Banda Marcial de Cambres e mais tarde decorrem os desfiles e passeios de charretes. No dia seguinte, é oferecida uma demonstração equestre às escolas do município, com a presença de centenas de crianças.

No último dia da Feira de Santa Cruz, 3 de maio, decorre a Feira de Equídeos e a tão aguardada Corrida de Passo Travado, um espectáculo único que atrai muitas pessoas.



“Estamos muito felizes por retomar este grandioso e prestigioso evento que atrai milhares de pessoas a Lamego. Após dois anos de interrupção devido à situação pandémica, a Feira de Santa Cruz regressa recheada de tradição”, explica Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego.

A Feira de Santa Cruz é uma iniciativa co-financiada pelo FEDER no âmbito do projeto de “Valorização dos Produtos Endógenos do Concelho de Lamego”, aprovado no programa Norte2020.