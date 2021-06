Granfondo Senhora da Graça promove cicloturismo

Decorreu no passado domingo, dia 20 de junho, a 2ª edição do Granfondo Senhora da Graça. Este evento de cicloturismo trouxe a Mondim de Basto centenas de participantes, ciclodesportistas, cicloturistas, vindos de várias zonas do país.

Mediante a sua condição física e os respetivos objetivos, cada participante pôde escolher a opção de participação: o Granfondo com 141,8km, o Mediofondo com 102,2km e o Minifondo com 52,3km.

A prova teve início às 9:00h no centro da Vila de Mondim de Basto, seguindo por um percurso desafiante mas com as magníficas paisagens do nosso concelho, tendo como meta a emblemática Senhora da Graça.

O Vice-Presidente da Câmara, Paulo Mota e o Vereador do Desporto, Nuno Lage acompanharam a prova e participaram na entrega de prémios, tendo-se mostrado satisfeitos com a adesão e com a dinâmica criada à volta de evento.

Uma iniciativa que veio reforçar a ligação e vocação do território de Mondim de Basto para o ciclismo e para os desportos de natureza em geral.

Todos os participantes foram desafiados a serem “exploradores por natureza”, num concelho onde se privilegia, precisamente, o contacto com a Natureza.