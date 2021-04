Grémio Literário Vila-Realense disponibiliza reedição de “Vila Real – História ao Café”

No dia 7 de abril, a partir das 10h, o Grémio Literário Vila-Realense coloca à disposição a já muito aguardada reedição de ‘Vila Real – História ao Café’.

No mesmo dia, poderá aproveitar para visitar a ‘Exposição documental sobre o poeta Fausto Guedes Teixeira (Lamego, 1871-1940)’, com o pretexto na passagem do sesquicentenário do seu nascimento, com que se celebra o Dia Mundial da Poesia – que não foi realizado na data própria – período durante o qual será feita também a distribuição do 15.º Álbum de Poesia, com capa de Rui Pires Cabral.»

Além disso, no dia 9, a partir das 10h, o Grémio Literário Vila-Realense coloca à disposição o n.º 42 da Colecção Tellus (In Memoriam de Otílio Figueiredo), com que se celebra o Dia das Letras Trasmontanas e Alto-Durienses, que não foi realizado na data própria