Grupo coral de Mesão Frio e Orquestra da Associação Alio Vírio apresentaram musical «O Nazareno»

O grupo coral Mesão Frio E(n)canto e a Orquestra da Associação Alio Vírio apresentaram, no dia 8 de maio, o musical «O Nazareno», de Frei Hermano da Câmara, obra musical inspirada no Evangelho e com textos de vários poetas portugueses.

A Igreja de Santa Cristina em Mesão Frio esteve repleta de público e foi o palco perfeito para as melodias do espetáculo musical baseado na obra «O Nazareno». Realizado através da colaboração entre o grupo de cantares e a Orquestra da Associação Cultural, o musical foi regido pelo maestro Diamantino Nogueira, que adaptou o mesmo às vozes e à orquestra, de forma a manter um compromisso com o original, mas ao mesmo tempo demarcando-se do mesmo no que respeita à forma de o apresentar.