Grupo de caminheiros franceses visitou Concelho de Boticas

Cerca de 25 elementos do Club de Randonnée (caminheiros) de Gond-Pontouvre visitaram, entre os dias 18 e 25 de setembro, o Concelho de Boticas.

A visita, que decorreu em colaboração com o Comité de Jumelage de Gond-Pontouvre, cidade francesa geminada com o Município de Boticas, permitiu ao grupo de caminheiros desfrutar da vasta riqueza natural, paisagística e cultural existente neste território, classificado como Património Agrícola Mundial.

Durante a estadia, os caminheiros percorreram o Trilho de Covas do Barroso, que tem início e fim junto ao Forno do Povo de Covas do Barroso e passa em alguns dos pontos mais emblemáticos da freguesia, nomeadamente no Largo do Cruzeiro, Igreja de Santa Maria e Observatório do Território GIAHS/SIPAM – Olhar do Guerreiro, e o Trilho do Guerreiro, que liga o Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB) ao Castro do Outeiro de Lesenho.

Além dos percursos pedestres, o grupo visitou também o Centro de Artes Nadir Afonso, a Praça do Município, o Centro Europeu de Documentação e Interpretação da Escultura Castreja (CEDIEC) e o Museu Rural de Boticas, o Jardim do Ribeiro do Fontão e zona envolvente, entre outros, sendo ainda recebido no Átrio dos Paços do Concelho, pelo Vice-presidente da Câmara de Boticas, Guilherme Pires, que entregou lembranças a cada um dos caminheiros.

GC CM