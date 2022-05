Grupo de trabalho do Projeto Piloto do Alto Tâmega participou em ação de formação

O Grupo de trabalho específico do Projeto Piloto do Alto Tâmega participou na primeira ação de formação, realizada na passada terça-feira, dia 10 de maio, que decorreu nas instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega com a temática “Gestão de Projetos”.

Esta formação integra-se num conjunto de ações a levar a efeito no âmbito na implementação do Projeto Piloto do Alto Tâmega (RCM 25/2021), sendo lecionada pela consultora AARC, decorrente do apoio que esta presta à implementação dos pilotos dentro do projeto da Comissão Europeia “REFORM/SC2021/063 – Pilot implementation of the National Plan for Integrated Wildland Fire Management”.

O objetivo específico da formação é fornecer um conhecimento geral de ferramentas-chave de gestão de projetos, incluindo alguns exercícios enquadrados no âmbito do contexto laboral atual dos formandos, para que estes apliquem os conhecimentos no seu dia-a-dia. Todas estas ferramentas, em conjunto, fornecerão uma base técnica estruturada que servirá como suporte aos processos de tomada de decisão.

A próxima ação, em Liderança e Business Management, está prevista para o próximo dia 25 de maio, nas Instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega.