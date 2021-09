Grupo de trabalho do Projeto-Piloto do ICNF no Alto Tâmega afina estratégia

No passado dia 8 de setembro, decorreu na sede da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Tâmega a reunião do Grupo de Trabalho Específico, que contou com a presença da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I.P., Forças Armadas, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana, Polícia Judiciária, Instituto da Conserva da Natureza e das Florestas (ICNF), Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e os Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

Nesta reunião foi efetuada uma abordagem estratégica que contou com a presença da Diretora Regional do ICNF, I.P. do Norte, Sandra Sarmento, o Vogal do Conselho Diretivo da AGIF, I.P., Paulo Mateus e a CIMAT, através do interlocutor para o Projeto-Piloto, Fernando Queiroga e o Primeiro Secretário Executivo, Ramiro Gonçalves.

Seguidamente foi realizado um ponto de situação dos projetos críticos, sinalizando as principais realizações e os próximos passos.

Este projeto assume um papel preponderante para a transformação de uma paisagem mais resiliente à ocorrência de incêndios rurais, ancorado na sustentabilidade de todos os processos, valorizando e cuidando os espaços rurais, modificando comportamentos e contribuindo para operações mais eficazes e eficientes.