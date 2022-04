Grupo Desportivo de Boticas distinguido pelo IPDJ com Bandeira da Ética

O Grupo Desportivo de Boticas (GDB) foi distinguido esta segunda-feira, dia 18 de abril, pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), com a certificação de Bandeira da Ética, através da iniciativa “Jogamos limpinho, também na natureza” realizada por atletas das modalidades de basquetebol e futsal do clube.

É o segundo ano consecutivo que o clube botiquense recebe a Bandeira da Ética, uma ação implementada e operacionalizada pelo IPDJ, através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), que certifica atividades, projetos ou entidades que se destaquem na promoção dos valores como o fair-play, respeito, amizade, integridade, lealdade, caráter, tolerância, dignidade e honestidade, por via da prática desportiva.

Com a conquista desta certificação, o GDB continua a integrar uma comunidade restrita de instituições comprometidas com os princípios da ética no desporto, sendo um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no âmbito desportivo e conferindo ao clube uma marca de qualidade das suas iniciativas desportivas.

Para o Presidente do GDB, Paulo Aleixo, esta certificação “espelha o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo clube na promoção dos valores éticos em contexto desportivo, sobretudo nas camadas jovens, incutindo aos atletas das diferentes modalidades valores como o respeito, companheirismo e fair-play”.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, parabeniza o GDB pelas boas práticas desportivas, referindo que “é um orgulho para Boticas ver o clube local ser mais uma vez distinguido pela forma exemplar como tem impulsionado a prática desportiva no Concelho”.

“Continuamos empenhados em apoiar o crescimento das coletividades desportivas e contribuir para o bem-estar geral da nossa população”, rematou o autarca.

