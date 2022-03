Grupo Fórum Boticas estreou iniciativa CulturAT com peça de teatro

O Grupo de Teatro Fórum Boticas foi o anfitrião do projeto CulturAT – Promoção Turística do Alto Tâmega, através da encenação da peça de teatro “Quem levou Teus Trinta Ramos?”, com textos de Raúl Brandão e de Gil Vicente.

A iniciativa, que decorreu no passado sábado, dia 19 de março, na sede da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, teve casa cheia e contou com a presença da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal, Isabel Torres, e de representantes do Ecomuseu de Barroso e da CIMAT, Hélio Martins e Carla Varandas, respetivamente.

De referir que o projeto CulturAT – Promoção Turística do Alto Tâmega é promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), em parceria com o Município de Ribeira de Pena e o Ecomuseu – Associação de Barroso, e resultou de uma candidatura apresentada ao Aviso NORTE 14-2020-25 – “Património Cultural – Programação Cultural em Rede”.

O projeto tem como objetivos principais dinamizar e promover o desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade do território do Alto Tâmega e, simultaneamente, apoiar o setor cultural da região.