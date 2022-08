Grupo Musical Norte junta um milhar de espectadores em Valpaços

Foi no Jardim Público, em Valpaços, que quase 1 milhar de pessoas se juntou, dia 9 de agosto, para assistir ao concerto do Grupo Musical Norte, no âmbito do Projeto ArtFest.

Animação foi coisa que não faltou neste concerto que contou com a presença de várias centenas de pessoas junto à Câmara Municipal de Valpaços. Um verdadeiro espetáculo dos “8 aos 80” e, claro, com a presença dos nossos queridos emigrantes.

Recorda-se que o Projeto ArtFest (NORTE-04-2114-FEDER-000455) é promovido pela CIMAT e tem como objetivo geral a promoção e valorização turística do património cultural do Alto Tâmega.

Para tal, apresenta um programa de cultura em rede envolvendo os 6 municípios do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), promovendo a animação de espaços culturais (auditórios, teatros, salas multiusos, salas polivalentes e outros recintos de espetáculos), bem como dos museus municipais e espaços museológicos.