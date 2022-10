Grupo que percorre Caminho de Torres visitou Mesão Frio

Um grupo de jornalistas e comunicadores digitais portugueses e galegos, que está a percorrer o ‘Caminho de Torres’, um dos percursos oficiais dos Caminhos de Santiago com passagem por Mesão Frio, foi recebido no dia 12 de outubro, pela Câmara Municipal. A comitiva liderada por Paulo Almeida Fernandes, académico estudioso dos Caminhos de Santiago e responsável máximo pelo desenho do traçado e contextualização histórica do ‘Caminho de Torres’, visitou a Rota dos Miradouros do Concelho, o Centro Interpretativo do Barco Rabelo, a Igreja de São Nicolau e o casco histórico da vila.

O grupo está a ser acompanhado pelo historiador numa caminhada de 10 dias, composta por 18 etapas, desde Salamanca até Valença do Minho, passando por 16 municípios portugueses, nos quais se inclui Mesão Frio. Com a iniciativa pretende-se partilhar histórias e curiosidades sobre o itinerário, oferecendo aos participantes um programa paralelo com experiências diferenciadoras.Os serviços técnicos do Município, em colaboração com o académico Almeida Fernandes realizaram uma visita guiada e comentada, tal como vem acontecendo nas várias etapas peregrinas do Caminho de Torres que a comitiva está a percorrer.

O Caminho de Torres é um dos mais reconhecidos Caminhos Ibéricos do Caminho de Santiago e tem a particularidade de passar por Mesão Frio. Para o grupo, tratou-se de uma oportunidade única de conhecer a vila e de contemplar o que de melhor tem para oferecer aos peregrinos: a paisagem, o que nos liga culturalmente ao vinho e à vinha e o contacto com as gentes que o caminhar a pé potencia. Enquanto anfitrião da visita, o Município possibilitou uma visita do grupo à Quinta de São Bernardo e ofereceu um saco de lembranças, com produtos endógenos do Concelho, aguçando desta forma, a curiosidade e a vontade de todos os elementos regressarem a este território, com as suas famílias e amigos.