Há mais de 20 presépios em exposição em Lamego

Já está patente ao público na Galeria do Solar da Porta dos Figos, em Lamego, uma exposição de mais de 20 presépios, produzidos a partir de uma grande variedade de materiais. Há presépios para todos os gostos e de todos os tamanhos, sem fugir à representação original. A iniciativa é promovida pelo Município de Lamego, em colaboração com as escolas do 1º ciclo, instituições do setor social, associações e clubes.

De entrada livre, esta mostra está patente até ao dia 9 de janeiro e pode ser visitada, de terça-feira a domingo, das 10h às 18 horas.