Halloween de Vilar de Perdizes promovido no Posto de Turismo do Alto Tâmega

O Posto de Turismo do Alto Tâmega, em colaboração com a Associação da Defesa do Património de Vilar de Perdizes, encontra-se a promover a Festa de Halloween de Vilar de Perdizes, entre os dias 25 e 31 de outubro, nas suas instalações.

No âmbito da promoção e divulgação do Halloween, que se celebrará dia 31 de outubro em Vilar de Perdizes, o Posto de Turismo do Alto Tâmega irá contar com uma decoração especial para promoção deste evento. O espaço contará também com uma figura do Mentor Padre Fontes.

A equipa do Posto de Turismo do Alto Tâmega convida todos os amantes da região, bem como das suas histórias e tradições, e todos aqueles que pretendam receber uma apresentação do território, a passarem pelas instalações, sitas na Alameda do Tabolado – Chaves.