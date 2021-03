Helena Lapa é candidata à Câmara de Sabrosa pelo PS

A Comissão Política da Federação Distrital de Vila Real do Partido Socialista (PS) ratificou, no passado sábado, o nome de Helena Lapa como candidata a presidente da Câmara Municipal de Sabrosa.

Maria Helena Marques Pinto da Lapa é atualmente presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Vila Real – Sabrosa. No anterior mandato autárquico foi vereadora do município, eleita pelo PS, até 2017.

A autarquia de Sabrosa é liderada atualmente por Domingos Carvas, eleito pelo PS, em 2017, que decidiu não se recandidatar a um novo mandato. Refira-se que Domingos Carvas já presidia à autarquia duriense desde fevereiro desse ano, em substituição de José Marques, que saiu para liderar a Estrutura de Missão do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-Navegação.

No passado sábado foram ratificadas candidaturas aos municípios de Alijó (Carlos Magalhães), Mondim de Basto (Paulo Mota), Peso da Régua (Manuel Monteiro) e Sabrosa, que se juntam aos nomes já aprovados às autarquias de Mesão Frio (Paulo Silva) e Vila Pouca de Aguiar (Octávio Rodrigues).