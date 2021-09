A socialista Helena Lapa foi eleita presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, concelho onde se apresentaram sete candidaturas a sufrágio, nestas Eleições Autárquicas, de 26 de setembro.

O PS conquistou 28,86% da votação, com 1,218 votos (dois vereadores), seguido da candidatura independente Já, com 27,32 % e 1.153 votos (dois vereadores), e da candidatura do PSD, que conquistou 27,25 % e 1.150 votos (um vereador).

O CDS-PP foi a terceira força política, com 7,94% e 335 votos.