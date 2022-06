Herman José recebido com casa cheia em Mesão Frio

O humorista, ator, apresentador e cantor, Herman José, juntamente com o seu Quarteto, esteve em Mesão Frio para um grande e animado espetáculo, inserido nos ‘Concertos na Avenida’. Por motivos técnicos alheios à organização da Câmara Municipal de Mesão Frio, o espetáculo começou com um atraso de cerca de uma hora, mas mesmo assim o público não dispersou.

A Câmara Municipal agradece a paciência e compreensão demonstrada por todos e sublinha a alegria, o entusiasmo e a diversão partilhada entre público e Herman José, que é sem dúvida uma enorme referência para todo o país nestes quase 50 anos que leva de carreira.

Herman José foi recebido durante a tarde nos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, onde assinou o Livro de Honra do Município e pôde visitar a ‘Mostra do Livro’ e a exposição de fotografia patentes no Claustro.