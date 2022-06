Heróis da fruta: criado percurso pedestre com “caça ao tesouro”

O Município de Vila Real em parceria com a APCOI lançou uma “caça ao tesouro” dos tempos modernos, ao estilo Pokémon Go, para incentivar as famílias a sair do sofá e caminhar ao ar livre, de telemóvel na mão, à procura dos baús que estão em cartazes. Para facilitar a vida a miúdos e graúdos, o percurso está no mapa anexo, mas fica a informação que começa nas Piscinas Municipais Cobertas e, percorrendo o Parque Corgo, termina no Museu de Numismática.

Para fazer a caça é preciso descobrir os baús e aí conseguir uma saqueta de cartas escondida, que é revelada quando lhe é apontada a câmara do smartphone. Há centenas de cartas para colecionar e segredos para descobrir sobre alimentação saudável, mas também há missões para completar ou até pontos que valem prémios. Todos os jogadores que ficarem entre os 100 primeiros lugares no ranking nacional de pontuação ganham bilhetes para o cinema. Existem também outros prémios exclusivos para as crianças participantes no projeto escolar como vouchers para parques temáticos, zoológicos ou aquários. Mas para o jogador que ficar em primeiro lugar na app está reservado o prémio mais desejado por todos: a visita dos personagens Heróis da Fruta à sua escola.

Com o propósito de promover um estilo de vida saudável e de utilizar o potencial das soluções digitais, o Município de Vila Real associou-se a esta iniciativa para que todos possam, de uma forma fácil e divertida, aprender boas práticas para uma vida mais saudável”.

No dia de lançamento 3 turmas do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, a quem se agradece a disponibilidade, fizeram a caça e foi num ambiente divertido, de competição saudável e de espírito de descoberta que as crianças participaram.