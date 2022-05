“Histórias de montanha”: nova produção cinematográfica a ser rodada em Montalegre

Está a decorrer, no concelho de Montalegre, mais uma produção cinematográfica que retrata o Portugal dos anos 30. Desta vez – com produção Fado Filmes – está a ser rodada uma série de quatro episódios para a RTP onde serão feitas adaptações de cinco contos de Miguel Torga: “O Leproso”; “Mariana | A Paga”; “O Alma grande” e “A Maria Lionça”.

“Histórias de montanha” tem realização do consagrado Luís Galvão Teles. Estivemos em Frades do Rio a acompanhar parte de um dia de rodagem que contou com a presença do vice-presidente do município de Montalegre, David Teixeira. As gravações no concelho terminam dia 13.