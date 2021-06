Hoje celebra-se o Santo António. É Feriado em Vila Real

Hoje, dia 13 de junho, celebra-se o Dia de Santo António, um dos santos mais populares da Igreja Católica, conhecido popularmente como o “Santo Casamenteiro”. Diz-se que é a ele que quem deseja casar ou arranjar namorado/a deve rezar. Em alguns locais, é também conhecido como o Santo dos pobres e o Santo das coisas e causas perdidas.

Santo António nasceu em Lisboa, presumivelmente a 15 de agosto de 1195. Viria a falecer em Pádua, na Itália, 13 de junho de 1231. António, de sobrenome incerto, foi um Doutor da Igreja que viveu na viragem dos séculos XII e XIII.

Santo António é o santo popular no concelho de Vila Real. No entanto, a santa padroeira é Nossa Senhora da Conceição. Neste dia 13 de junho assinala-se o Feriado Municipal em Vila Real. As Festas da Cidade têm lugar nos dias que antecedem o Feriado Municipal, com um programa recheado de atividades culturais, desportivas e sociais, que, em 2021, pelo segundo ano consecutivo, foram anuladas devido à pandemia de Covid-19.

Em Vila Real celebra-se os três Santos Populares: Santo António, São João (mais recentemente) e o São Pedro. O São João celebra-se na noite de 23 para 24 de junho, com arraiais por toda a cidade. Nos dias 28 e 29 de junho é a vez do São Pedro, dias em que se realiza a tradicional Feira dos Pucarinhos, com a venda de objetos de barro preto e produtos de linho. Hoje, a venda é mais à base de vestuário, entre outros produtos.