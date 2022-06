Homem condenado a prisão preventiva por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua, no dia 23 de junho, deteve um homem de 43 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho do Peso da Régua.

Na sequência de uma investigação que já decorria há cerca de três meses, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, que resultaram na apreensão de 474 doses de heroína; 98,5 doses de cocaína e um telemóvel.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Peso da Régua, no dia 24 de junho, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A ação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI), do Destacamento de Trânsito (DT) de Penafiel do Comando Territorial do Porto, da Secção de Informações e Investigação Criminal e do Posto Territorial de Peso da Régua do Comando Territorial de Vila Real.